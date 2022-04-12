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Під Києвом відновлюють рух Житомирською трасою

Роман ПетренкоВівторок, 12 квітня 2022, 10:25
житомирська траса, фото kyiv.comments.ua

Укравтодор демонтує зруйнований міст за Києвом, що у бік Житомира, а також відкриє тимчасовий проїзд переправою.

Джерело: Укравтодор

Дослівно: "Це траса М-06 Київ – Чоп поблизу села Стоянка. Ще на початку російського вторгнення тут було підірвано міст.

Після звільнення Київщині від загарбників та розмінування Укравтодор негайно почав відновлювати проїзд на цій ділянці.

Зводимо тимчасову переправу, а також демонтуємо зруйнований міст".

Деталі: Тимчасовий проїзд переправою, яка відкриє сполучення з Києвом, обіцяю відкрити наступного тижня.

Довідково: Житомирська траса – одна з основних транспортних артерій країни.

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На ній зараз ведуться відновлювальні роботи на дорозі: прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки.

Нагадаємо: З 11 квітня запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.

Теми: Київська областьЖитомирвійнаРосія
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