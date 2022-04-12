Під Києвом відновлюють рух Житомирською трасою

Укравтодор демонтує зруйнований міст за Києвом, що у бік Житомира, а також відкриє тимчасовий проїзд переправою.

Джерело: Укравтодор

Дослівно: "Це траса М-06 Київ – Чоп поблизу села Стоянка. Ще на початку російського вторгнення тут було підірвано міст.

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Після звільнення Київщині від загарбників та розмінування Укравтодор негайно почав відновлювати проїзд на цій ділянці.

Зводимо тимчасову переправу, а також демонтуємо зруйнований міст".

Деталі: Тимчасовий проїзд переправою, яка відкриє сполучення з Києвом, обіцяю відкрити наступного тижня.

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Довідково: Житомирська траса – одна з основних транспортних артерій країни.

На ній зараз ведуться відновлювальні роботи на дорозі: прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки.

Нагадаємо: З 11 квітня запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.