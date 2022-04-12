Под Киевом возобновляют движение по Житомирской трассе
Укравтодор демонтирует разрушенный мост за Киевом в сторону Житомира, а также откроет временный проезд по переправе.
Источник: Укравтодор
Дословно: "Это трасса М-06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка. Еще в начале российского вторжения здесь был взорван мост.
После освобождения Киевской области от захватчиков и разминирования Укравтодор немедленно начал восстанавливать проезд на этом участке.
Строим временную переправу, а также демонтируем разрушенный мост".
Детали: Временный проезд по переправе, которая откроет сообщение с Киевом, обещаю открыть на следующей неделе.
Справка: Житомирская трасса – одна из основных транспортных артерий страны.
На ней сейчас ведутся восстановительные работы на дороге: убирают, расчищают от изуродованных автомобилей и техники.
Напомним: С 11 апреля заработал временный мост, соединивший Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом.