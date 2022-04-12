Под Киевом возобновляют движение по Житомирской трассе

Укравтодор демонтирует разрушенный мост за Киевом в сторону Житомира, а также откроет временный проезд по переправе.

Источник: Укравтодор

Дословно: "Это трасса М-06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка. Еще в начале российского вторжения здесь был взорван мост.

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После освобождения Киевской области от захватчиков и разминирования Укравтодор немедленно начал восстанавливать проезд на этом участке.

Строим временную переправу, а также демонтируем разрушенный мост".

Детали: Временный проезд по переправе, которая откроет сообщение с Киевом, обещаю открыть на следующей неделе.

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Справка: Житомирская трасса – одна из основных транспортных артерий страны.

На ней сейчас ведутся восстановительные работы на дороге: убирают, расчищают от изуродованных автомобилей и техники.

Напомним: С 11 апреля заработал временный мост, соединивший Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом.