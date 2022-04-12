Херсонщина: староста Старої Збур'ївки після 3 тижнів полону їде додому

Староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк, якого 21 березня взяли у полон російські військові, вийшов на зв'язок і повертається додому.

Джерело: заява представниці Голопристанської міської ради, поширена на Facebook-сторінці "Гола Пристань – міська рада" Юрієм Зеленіним

Пряма мова: "ВІктор Васильович Маруняк, якого утримували в полоні примусово військові Російської Федерації, сьогодні повертається до нас, вийшов на зв'язок… Чекаємо на іще нові і приємні новини відносно інших наших затриманих".

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Деталі: Станом на 30 березня було відомо, що в Голій Пристані російські військові викрали 8 людей, серед них були голопристанський міський голова Олександр Бабич і староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк.

Як писав у групі заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, 21 березня Віктора Маруняка викрадали вдруге, його били.

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За словами очевидців, 23 березня росіяни привели Маруняка додому і підкинули йому гранати, пригрозивши 20 роками в’язниці. І знову забрали. 24 березня окупанти знову прийшли до Маруняка додому, там була його дружина. .

Сергій Данилов писав, що Віктор Маруняк має хронічні хвороби і потребує регулярно приймати ліки.