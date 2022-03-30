У Голій Пристані на Херсонщині окупанти викрали 7 людей, окрім мера

Російські військові викрали в Голій Пристані 8 людей, зокрема кількох представників органів місцевої влади.

Джерело: Суспільне

Дослівно: "В цілому, на території громади викрали вісім людей. Серед них – Голопристанський міський голова Олександр Бабич, староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк, громадяни Короп, Дворний, Кононов, Чоботар, Торопов і Пащенко. Сергій Пащенко – останній, хто зник, на території Старої Збур'ївки".

Деталі: Водночас представниця місцевої влади зазначила, що на території міста окупаційних військ РФ немає. Комунальні, медичні та освітні заклади працюють.

Передісторія: