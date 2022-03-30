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У Голій Пристані на Херсонщині окупанти викрали 7 людей, окрім мера

Денис КарловськийСереда, 30 березня 2022, 16:51
У Голій Пристані на Херсонщині окупанти викрали 7 людей, окрім мера
Фото ілюстративне getty images

Російські військові викрали в Голій Пристані 8 людей, зокрема кількох представників органів місцевої влади.

Джерело: Суспільне 

Дослівно: "В цілому, на території громади викрали вісім людей. Серед них – Голопристанський міський голова Олександр Бабич, староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк, громадяни Короп, Дворний, Кононов, Чоботар, Торопов і Пащенко. Сергій Пащенко – останній, хто зник, на території Старої Збур'ївки".

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Деталі: Водночас представниця місцевої влади зазначила, що на території міста окупаційних військ РФ немає. Комунальні, медичні та освітні заклади працюють.

Передісторія: 

  • Про викрадення мера Голої Пристані Бабича стало відомо напередодні 29 березня.
  • Мешканці Голої Пристані виходили на протести проти російської окупації та мітингували з українськими прапорами.

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Теми: Херсонська областьокупаціяполоненімісцева влада
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