Херсонщина: староста Старой Збурьевки после 3 недель плена едет домой

Староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк, которого 21 марта взяли в плен российские военные, вышел на связь и возвращается домой.

Источник: заявление представительницы Голопристанского горсовета, распространенное на Facebook-странице "Гола Пристань – міська рада" Юрием Зелениным

Прямая речь: "Виктор Васильевич Маруняк, которого удерживали в плену принудительно военные Российской Федерации, сегодня возвращается к нам, вышел на связь... Ждем еще новых и приятных новостей относительно других наших задержанных".

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Детали: На 30 марта было известно, что в Голой Пристани российские военные похитили 8 человек, среди них были голопристанский городской глава Александр Бабич и староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк.

Как писал в группе заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, 21 марта Виктора Маруняка похитили во второй раз, его избивали.

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По словам очевидцев, 23 марта россияне привели Маруняка домой и подбросили ему гранаты, пригрозив 20 годами тюрьмы. И снова забрали. 24 марта оккупанты снова пришли к Маруняку домой, там была его жена.

Сергей Данилов писал, что Виктор Маруняк страдает хроническими болезнями и ему нужно регулярно принимать лекарства.