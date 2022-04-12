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В Криму поховали 40 солдатів російської армії – Представництво президента в АРК

Ірина БалачукВівторок, 12 квітня 2022, 14:33

Представництво президента України в Криму повідомляє, що на окупованому півострові поховали щонайменше 40 солдатів російської армії, ця цифра може бути більшою, бо не всі поховання були публічними.

Джерело: звіт Представництва президента у Криму

Дослівно відомство: "Відкриті джерела свідчать, що в тимчасово окупованому Криму вже відбулось поховання щонайменше 40 солдатів російської армії, 25 з яких, ймовірно, є громадянами України. Кількість поховань насправді може бути значно вищою, оскільки не всі з них, імовірно, відбуваються із висвітленням".

Деталі: Також повідомляється, що поранені російські військові, які перебувають у лікарнях тимчасово окупованого Криму, деморалізовані власними втратами. Моральний дух солдатів у Міноборони Росії вирішили піднімати за допомогою концертів.

Для цього у місцевих окупаційних адміністрацій просили надати автобуси для перевезення художніх колективів до місць лікування поранених.

Крім того, Представництво президента у Криму повідомило про утримання на окупованому півострові українських військвополонених. Точна їх кількість та місця тримання наразі невідомі.

У Криму продовжується пересування військової техніки, боєприпасів та особового складу російської армії. У різних частинах півострова помітили активність військових літаків.

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За даними мешканців Севастополя, щоночі чути гуркіт ракет в акваторії Чорного моря. Представництво президента у Криму припускає, що це можуть бути пуски з російських кораблів по містах України.  

Що було раніше: Один із лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що у Крим звозять викрадених російськими військовими в Україні людей, на окупованому півострові РФ занижує цифри загиблих, вода з Дніпра до Криму ще не йде, натомість на продаж везуть вкрадене в українців майно.

Теми: КримРосіявійнаУкраїна
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