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В Крыму похоронили 40 солдат российской армии – Представительство президента в АРК

Ирина БалачукВторник, 12 апреля 2022, 14:33

Представительство президента Украины в Крыму сообщает, что на оккупированном полуострове похоронили по меньшей мере 40 солдат российской армии, эта цифра может быть больше, поскольку не все похороны были публичными.

Источник: отчет Представительства президента в Крыму

Дословно ведомство: "Открытые источники свидетельствуют, что во временно оккупированном Крыму уже прошли похороны, по меньшей мере, 40 солдат российской армии, 25 из которых, вероятно, являются гражданами Украины. Количество захоронений на самом деле может быть значительно выше, поскольку не все из них, вероятно, происходят с освещением".

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Детали: Также сообщается, что раненые российские военные, находящиеся в больницах временно оккупированного Крыма, деморализованы собственными потерями. Нравственный дух солдат в Минобороны России решили поднимать с помощью концертов.

Для этого у местных оккупационных администраций просили предоставить автобусы для перевозки художественных коллективов в места лечения раненых.

Кроме того, Представительство президента в Крыму сообщило об удерживании на оккупированном полуострове украинских военнопленных. Точное их количество и места удерживания неизвестны.

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В Крыму продолжается передвижение военной техники, боеприпасов и личного состава российской армии. В разных частях полуострова была замечена активность военных самолетов.

По данным жителей Севастополя, каждую ночь слышен грохот ракет в акватории Черного моря. Представительство президента в Крыму предполагает, что это могут быть пуски с российских кораблей по городам Украины.

Что было раньше: Один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в Крым свозят похищенных российскими военными в Украине людей, на оккупированном полуострове РФ занижает цифры погибших, вода из Днепра в Крым еще не идет, зато на продажу везут украденное у украинцев имущество.  

Темы: КрымРосcиявойнаУкраина
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