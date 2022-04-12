В ЄС нагадали Росії, що використання хімічної зброї є воєнним злочином

Європейський Союз стежить за повідомленнями щодо можливого використання хімічної зброї Росією на території України і нагадує Москві, що її застосування є воєнним злочином.

Про це заявила на брифінгу в Брюсселі заявила речниця комісії Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми бачили повідомлення ЗМІ про можливе використання хімічної зброї російськими військами в Маріуполі після того, як українські військові мали ознаки хімічного отруєння. Ми уважно слідкуємо за ситуацією", - сказала Массралі.

Вона підкреслила, що використання хімічної зброї, включаючи токсичні хімікати як зброю, за будь-яких умов є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, яку підписала і Росія.

"Це також воєнний злочин і серйозне порушення міжнародного гуманітарного права. Це повністю неприйнятно і становить безпекові загрози для всіх нас. Відповідальні за використання хімікатів як зброї будуть притягнуті до відповідальності. На жаль, це вже не вперше світ здіймає тривогу через використання хімічної зброї російськими безпековими органами", - додала речниця.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати і Британія перевіряють інформацію про застосування росіянами хімічної зброї в Маріуполі.

Нагадаємо, у понеділок в полку "Азов" повідомили, що окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники.