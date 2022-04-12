В ЕС напомнили России, что использование химического оружия является военным преступлением

Европейский Союз следит за сообщениями о возможном использовании химического оружия Россией на территории Украины и напоминает Москве, что его применение является военным преступлением.

Об этом заявила на брифинге в Брюсселе заявила спикер комиссии Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

"Мы видели сообщения СМИ о возможном использовании химического оружия российскими войсками в Мариуполе после того, как у украинских военных были признаки химического отравления. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказала Массрали.

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Она подчеркнула, что использование химического оружия, включая токсичные химикаты как оружие, в любых условиях является нарушением Конвенции о запрете химического оружия, которое подписала и Россия.

"Это также военное преступление и серьезное нарушение международного гуманитарного права. Это полностью неприемлемо и представляет угрозу для всех нас. Ответственные за использование химикатов как оружия будут привлечены к ответственности", - добавила спикер.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе.

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Напомним, в понедельник в полку "Азов" сообщили, что оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.