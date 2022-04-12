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Зеленський: Російський вояка зі Пскова зґвалтував в Україні немовля

Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 15:03
Зеленський: Російський вояка зі Пскова зґвалтував в Україні немовля
Володимир Зеленський у Бучі. фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив про встановлення особи російського військового, який на тимчасово окупованій території України вчинив сексуальне насильство состовно немовляти.

Джерело: глава держави, звертаючись до Сейму Литви 12 квітня відеозв'язком

Деталі: Зеленський розповів, що в Україні зафіксовані сотні випадків згвалтувань, в тому числі неповнолітніх дівчат, і зовсім маленьких дітей.

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Пряма мова: "І навіть немовля! Про це просто страшно говорити. Але це правда, це було.

Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков. Зі Пскова. Десантник чи спецпризначинець, який відправляв товаришам відео. Відео того, що він робить з немовлям. Як він знущається з немовляти!

Ось такий російський військовий. "Захисник" дітей. Ось така "спецоперація", яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за "русский мир". Ось з таким тепер буде асоціюватись російська армія, російські десантники. Зі Пскова.

ВІДЕО ДНЯ

Згвалтування немовляти...

Російські пропагандисти мабуть вже почали це виправдовувати. Мабуть скажуть, як завжди, що цього не було, а якщо було – то це захист "російськомовних". І цей злочин – як і кожен такий злочин – залишиться на відповідальності в тому числі й пропагандистів. В тому числі тих, хто виховує таких десантників. Зі Пскова.

І в тому числі тих у Європі, хто ще досі не вимикає російську пропаганду з телемереж.

І мені цікаво. А як зараз міністр оборони Росії та інші автори цієї "спецоперації" оцінюють її ось такі результати? Після ось навіть таких злочинів. Після ось навіть такого "подвигу" російського солдата Бичкова?

Може, російський міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей та онуків? Чи не захоче такого, шановний пан міністр? Впевнений, побоїться".

Що передувало: 9 квітня деякі ЗМІ повідомили про затримання в РФ військового Олексія Бичкова, який воював в Україні. У мережі знайшли відео, на якому чоловік представляється та каже, що записує "люте відео". Потім він тре щіточкою для вій між сідниць немовляти, облизує цю щіточку і водить нею по обличчю. Дитина через дії Бичкова починає плакати.

У соцмережі знайшлися й інші відео з цим чоловіком. Коли їх знято – невідомо. На деяких Бичков також вчиняє дії сексуального характеру з немовлям.

Користувачі російської соцмережі "ВКонтакте" вказували, що кадри із насильством над дитиною Бичков відправляв своєму товаришу. Окрім того, росіянин знімав свої геніталії.

Теми: війнаЗеленський
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