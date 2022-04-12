Зеленский: Российский вояка из Пскова изнасиловал в Украине младенца

Президент Владимир Зеленский заявил об установлении личности российского военного, который на временно оккупированной территории Украины совершил сексуальное насилие в отношении младенца.

Источник: глава государства, обращаясь к Сейму Литвы 12 апреля видеосвязью

Детали: Зеленский рассказал, что в Украине зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних, и совсем маленьких детей.

Прямая речь: "И даже младенец! Об этом просто страшно говорить. Но это правда, это было.

Установлена даже личность, этот российский вояка Бычков. Из Пскова. Десантник или спецназовец, отправлявший товарищам видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем!

Вот такой российский военный. "Защитник" детей. Вот такая "спецоперация", которую спланировали в Москве. Вот такова история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться русская армия, русские десантники. Из Пскова.

Изнасилование младенца...

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Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Пожалуй скажут, как всегда, что этого не было, а если было – это защита "русскоязычных". И это преступление – как и каждое такое преступление – останется на ответственности, в том числе и пропагандистов. В том числе воспитывающих таких десантников. Из Пскова.

И в том числе тех в Европе, кто до сих пор не выключает российскую пропаганду из телесетей.

И мне интересно. А как сейчас министр обороны России и другие авторы этой "спецоперации" оценивают ее вот такие результаты? После вот таких преступлений. После вот даже такого "подвига" российского солдата Бычкова?

Может быть, российский министр обороны пригласит таких псковских десантников для защиты своих детей и внуков? Не захочет ли такого, уважаемый господин министр? Уверен, побоится".

Что предшествовало: 9 апреля некоторые СМИ сообщили о задержании в РФ военного Алексея Бычкова, воевавшего в Украине. В сети нашли видео, на котором мужчина представляется и говорит, что записывает "лютое видео". Затем он трет щеточкой для ресниц между ягодиц младенца, облизывает эту щеточку и водит ею по лицу. Ребенок из-за действий Бычкова начинает плакать.

В соцсети нашлись и другие видео с этим мужчиной. Когда они сняты – неизвестно. На некоторых Бычков также совершает действия сексуального характера с младенцем.

Пользователи российской соцсети "ВКонтакте" указывали, что кадры с насилием над ребенком Бычков отправлял своему товарищу. Кроме того, россиянин снимал свои гениталии.