У НАТО прогнозують другий, більш широкий і кривавий етап війни в Україні

У НАТО вважають, що друга стадія війни в Україні неминуча, ця стадія матиме більш широкий фронт і буде більш кривавою.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане порталі Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про те, що очікується в Україні в найближчі два тижні в контексті тиску 9 травня, коли в День Перемоги Росія повинна буде тріумфально продемонструвати результат вторгнення, Мірча Джоане сказав, що оцінка НАТО така: відновлення наступу російською стороною "неминуче".

"У нас є всі ознаки перегрупування сил, поповнення масових втрат, завданих на першому етапі війни, проблем матеріально-технічного забезпечення та військової підготовки – все це свідчить про те, що нас чекає неминучий вступ у другий етап цієї війни, вже дуже кривавої. Ми входимо в другий етап, складніший, відмінний за характером від першого етапу, на значно ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, в бік Криму і Маріуполь. Отже, за нашими оцінками, ми входимо до другого, більш складного етапу цієї війни, яка, здається, затягується", – сказав заступник генсека НАТО.

Відповідаючи на запитання, чи очікує Альянс, що армія РФ продовжить навмисне вбивство мирних жителів, Мірча Джоане відповів: "Ми сподіваємося, що цього не буде, тому що те, що вони роблять, уже є надзвичайно варварським і диким, але повторюю, ми очікуємо найближчого відновлення бойових дій на набагато ширшому фронті. Це матиме військову складову, набагато ближчу до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, ми матимемо втрати серед цивільного населення".

Заступник генсека НАТО пояснив, що була "свідома різниця" у тому, як російська сторона підійшла до наступу на Київ, який вважався тимчасовим вторгненням, щоб блокувати українську армію при захисті столиці, і в тому, що вона готувала для південних і східних територій, які Москва хоче зберегти.

"Це зовсім інше, з точки зору інтенсивності та жорстокості атак, у районах, які росіяни хочуть зберегти в кінцевому підсумку після цієї війни, тож різниця у тому, як вони ставляться до населення. Це практично спроба створити нову реальність, у тому числі з точки зору населення" - зазначив Джоане.

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За його словами, значна кількість держав НАТО продовжують підтримувати Україну в її "справедливій" війні проти російського загарбника і з вступом у інший етап війни, з іншою конфігурацією, з іншими потребами. Україна потребує підтримки та отримує підтримку від союзників по НАТО для такого типу війни, підтвердив Мірча Джоане.

Він пояснив, що для досягнення цілей на більшій відстані потрібно більше броні, більше обладнання, більше можливостей. "Якщо в першій частині війни ми всі бачили Javelin і протитанкова зброя, то ця друга частина війни буде відрізнятися за якістю, інтенсивністю та послідовністю, тому природно, що ми допомагаємо Україні підготуватися до цього етапу війни", - сказав чиновник НАТО.