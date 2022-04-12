В НАТО прогнозируют второй, более широкий и кровавый этап войны в Украине

В НАТО считают, что вторая стадия войны в Украине неизбежна, эта стадия будет иметь более широкий фронт и станет более кровавой.

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на портале Digi24, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о том, что ожидается в Украине в ближайшие две недели в контексте давления 9 мая, когда в День Победы Россия должна будет триумфально продемонстрировать результат вторжения, Мирча Джоанэ сказал, что оценка НАТО такова: возобновление наступления российской стороной неизбежно.

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"У нас есть все признаки перегруппировки сил, пополнения массовых потерь, нанесенных на первом этапе войны, устранения проблем материально-технического обеспечения и военной подготовки – все это свидетельствует о том, что нас ждет неизбежное вступление во второй этап этой войны, уже очень кровавой. Мы входим во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на значительно более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. Так что, по нашим оценкам, мы входим во второй, более сложный этап этой войны, которая, похоже, затягивается", – сказал заместитель генсека НАТО.

Отвечая на вопрос, ожидает ли Альянс, что армия РФ продолжит умышленное убийство мирных жителей, Мирча Джоанэ ответил: "Мы надеемся, что этого не будет, потому что то, что они делают, уже чрезвычайно варварское и дикое, но повторяю, мы ожидаем возобновления боевых действий на гораздо более широком фронте - это будет военная составляющая, гораздо более близкая к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны, и, к сожалению, у нас будут потери среди гражданского населения".

Заместитель генсека НАТО пояснил, что была "сознательная разница" в том, как российская сторона подошла к наступлению на Киев, считавшемуся временным вторжением, чтобы блокировать украинскую армию при защите столицы, и в том, что она готовила для южных и восточных территорий, которые Москва хочет сохранить.

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"Это совсем другое, с точки зрения интенсивности и жестокости атак, в районах, которые россияне хотят сохранить в конечном итоге после этой войны, поэтому разница в том, как они относятся к населению. Это практически попытка создать новую реальность, в том числе с точки зрения населения", - отметил Джоанэ.

По его словам, значительное количество государств НАТО продолжают поддерживать Украину в ее справедливой войне против российского захватчика и со вступлением в другой этап войны, с другой конфигурацией, с другими потребностями. Украина нуждается в поддержке и получает поддержку от союзников по НАТО для такого типа войны, подтвердил Мирча Джоанэ.

Он объяснил, что для достижения целей на большем расстоянии требуется больше брони, больше оборудования, больше возможностей. "Если в первой части войны мы все видели Javelin и противотанковое оружие, то эта вторая часть войны будет отличаться по качеству, интенсивности и последовательности, поэтому естественно, что мы помогаем Украине подготовиться к этому этапу войны", - сказал чиновник НАТО.