Путін 3 години обговорював із Лукашенком єдиний оборонний простір та Україну

Володимир Путін заявив, що обговорив ыз Олександром Лукашенком формування єдиного оборонного простору Росії та Білорусі, питання безпеки та плани військових навчань.

Джерело: РИА Новости, Интерфакс

Деталі: Переговори Путіна та Лукашенка на космодромі "Східний", куди вони прилетіли на вертольоті з Благовіщенська, завершилися,

Зустріч тривала майже три години.

Їхня прес-конференція проходить на фоні ракети "Союз-2.1Б".

Пряма мова Путіна: "Обговорили і питання формування єдиного оборонного простору та забезпечення безпеки наших держав, проаналізували заходи щодо захисту західних рубежів, а також перебіг військово-технічної співпраці, уточнили плани спільних навчань.

Докладно поінформував Олександра Григоровича про розвиток спеціальної військової операції на Донбасі та перебіг переговорного процесу з цієї теми".

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Деталі: Путін подякував Лукашенкові за організацію в Білорусі кількох переговорних раундів: нібито "почати прямий діалог з українською стороною стало можливо багато в чому завдяки особистим зусиллям президента Білорусі".

"Вважаємо, що білоруський майданчик цілком підходить для подальших контактів (Москви та Києва – ред.)", – заявив Путін.

При цьому Лукашенко назвав звірства у Бучі та інших українських містах, які побували під окупацією російської армії, "британською спецоперацією".

Нагадаємо, Київ був готовий до переговорів у будь-якій країні, крім Росії та Білорусі.