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Путін 3 години обговорював із Лукашенком єдиний оборонний простір та Україну

Олена РощінаВівторок, 12 квітня 2022, 15:32

Володимир Путін заявив, що обговорив ыз Олександром Лукашенком формування єдиного оборонного простору Росії та Білорусі, питання безпеки та плани військових навчань.

Джерело: РИА Новости, Интерфакс

Деталі: Переговори Путіна та Лукашенка на космодромі "Східний", куди вони прилетіли на вертольоті з Благовіщенська, завершилися,

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Зустріч тривала майже три години.

Їхня прес-конференція проходить на фоні ракети "Союз-2.1Б".

Пряма мова Путіна: "Обговорили і питання формування єдиного оборонного простору та забезпечення безпеки наших держав, проаналізували заходи щодо захисту західних рубежів, а також перебіг військово-технічної співпраці, уточнили плани спільних навчань.

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Докладно поінформував Олександра Григоровича про розвиток спеціальної військової операції на Донбасі та перебіг переговорного процесу з цієї теми".

Деталі: Путін подякував Лукашенкові за організацію в Білорусі кількох переговорних раундів: нібито "почати прямий діалог з українською стороною стало можливо багато в чому завдяки особистим зусиллям президента Білорусі".

"Вважаємо, що білоруський майданчик цілком підходить для подальших контактів (Москви та Києва – ред.)", – заявив Путін.

При цьому Лукашенко назвав звірства у Бучі та інших українських містах, які побували під окупацією російської армії, "британською спецоперацією".

Нагадаємо, Київ був готовий до переговорів у будь-якій країні, крім Росії та Білорусі.

Теми: РосіяБілорусьУкраїнавійна
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