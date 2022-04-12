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Путин 3 часа обсуждал с Лукашенко единое оборонное пространство и Украину

Елена РощинаВторник, 12 апреля 2022, 15:32

Владимир Путин заявил, что обсудил с Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства России и Беларуси, вопросы безопасности и планы военных учений.

Источник: РИА Новости, Интерфакс

Детали: Переговоры Путина и Лукашенко на космодроме "Восточный", куда они прилетели на вертолете из Благовещенска,  завершились,

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Встреча длилась почти 3 часа. 

Их пресс-конференция проходит на фоне ракеты "Союз-2.1Б".

Прямая речь Путина: "Обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности наших государств, проанализировали меры по защите западных рубежей, а также ход военно-технического сотрудничества, уточнили планы совместных учений.

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Подробно проинформировал Александра Григорьевича о развитии специальной военной операции на Донбассе и о ходе переговорного процесса по этой теме".

Детали: Путин поблагодарил Лукашенко за организацию в Беларуси нескольких переговорных раундов: якобы "начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря личным усилиям президента Белоруссии".

"Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов (Москвы и Киева – ред.)", – заявил Путин.

При этом Лукашенко назвал зверства в Буче и других украинских городах, которые побывали под оккупацией российской армии, "британской спецоперацией".

Напомним, Киев был готов к переговорам в любой стране, кроме России и Беларуси. 

Темы: РосcияБеларусьУкраинавойна
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