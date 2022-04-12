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За час війни в Україну з-за кордону повернулись 870 тисяч її громадян

Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 15:45
За час війни в Україну з-за кордону повернулись 870 тисяч її громадян
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДПСУ

За час повномасштабної військової агресії Російської Федерації 870 тисяч українців повернулися на Батьківщину.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна" 12 квітня

Пряма мова: "З 24 лютого загалом на в'їзд в Україну прослідувало більше 870 тисяч громадян України".

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Деталі: Речник ДПСУ констатував, що в перші дні кількість тих, хто повертався в Україну, була не великою – на рівні 10 тисяч осіб, переважно то були чоловіки. Наразі на Батьківщину щодоби повертається 25-30 тисяч українців, і серед них уже багато жінок, дітей та людей похилого віку.

За словами Демченка, починаючи з 24 лютого загалом державний кордон на ділянках із країнами ЄС та Молдовою перетнули 4 мільйона 300 тисяч громадян в обох напрямках, кількість громадян України, які виїхали, сягає 3 мільйонів. На виїзд прослідували також приблизно 350 тисяч іноземців.

Теми: кордонвійнаПрикордонна служба
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