За время войны в Украину из заграницы вернулось 870 тысяч ее граждан

За время полномасштабной военной агрессии России 870 тысяч украинцев вернулись на Родину.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина" 12 апреля

Прямая речь: "С 24 февраля всего на въезд в Украину проследовало более 870 тысяч граждан Украины".

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Детали: Спикер ГПСУ констатировал, что в первые дни количество возвращавшихся в Украину было не большим – на уровне 10 тысяч человек, преимущественно это были мужчины. Сейчас на Родину ежесуточно возвращается 25-30 тысяч украинцев, и среди них уже много женщин, детей и пожилых людей.

По словам Демченко, начиная с 24 февраля в целом государственную границу на участках со странами Евросоюза и Молдовой пересекли 4 миллиона 300 тысяч граждан в обоих направлениях, количество выехавших граждан Украины достигает 3 миллионов. На выезд проследовали также около 350 тысяч иностранцев.