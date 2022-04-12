Путін назвав звірства РФ у Бучі таким самим "фейком", як хімзброя в Сирії

Президент РФ Володимир Путін назвав злочини російських військових у Бучі на Київщині таким самим "фейком", яким, за його словами, були твердження міжнародних організацій про застосування хімічної зброї в Сирії.

Джерело: пресконференція Путіна із самопроголошеним "президентом" Білорусі Олександром Лукашенком

Пряма мова: "Щодо Бучі. Я часто розмовляю з колегами із західних країн, досі. І коли вони кажуть "Буча", я питаю: "А ви у Рацці були колись?". Ви бачили, як це сирійське місто начисто, під саму землю, було знищено зверху американською авіацією, і там трупи в руїнах місяцями лежали й розкладалися? Діла нікому не було, ніхто навіть не помітив. Як ніхто не згадує сотні вбитих мирних жителів в Афганістані, коли одним ударом знищували більше сотні людей на весіллях.

Тиша. Не було такої тиші, коли влаштовували провокації у Сирії, коли зображували застосування хімічної зброї урядом Асада. Потім з'ясувалося, що то фейк. Такий самий фейк і в Бучі".

Деталі: За словами Путіна, Лукашенко йому "сьогодні давав навіть документи" і нібито перехоплення про те, "хто, на якому транспорті приїжджав у цей населений пункт (Бучу – ред.) і створював умови для організації цієї провокації та фейку".

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що різанина у Бучі, яку влаштували російські військові – це "спецоперація англійців".

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