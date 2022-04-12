Путін назвав звірства РФ у Бучі таким самим "фейком", як хімзброя в Сирії
Президент РФ Володимир Путін назвав злочини російських військових у Бучі на Київщині таким самим "фейком", яким, за його словами, були твердження міжнародних організацій про застосування хімічної зброї в Сирії.
Джерело: пресконференція Путіна із самопроголошеним "президентом" Білорусі Олександром Лукашенком
Пряма мова: "Щодо Бучі. Я часто розмовляю з колегами із західних країн, досі. І коли вони кажуть "Буча", я питаю: "А ви у Рацці були колись?". Ви бачили, як це сирійське місто начисто, під саму землю, було знищено зверху американською авіацією, і там трупи в руїнах місяцями лежали й розкладалися? Діла нікому не було, ніхто навіть не помітив. Як ніхто не згадує сотні вбитих мирних жителів в Афганістані, коли одним ударом знищували більше сотні людей на весіллях.
Тиша. Не було такої тиші, коли влаштовували провокації у Сирії, коли зображували застосування хімічної зброї урядом Асада. Потім з'ясувалося, що то фейк. Такий самий фейк і в Бучі".
Деталі: За словами Путіна, Лукашенко йому "сьогодні давав навіть документи" і нібито перехоплення про те, "хто, на якому транспорті приїжджав у цей населений пункт (Бучу – ред.) і створював умови для організації цієї провокації та фейку".
Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що різанина у Бучі, яку влаштували російські військові – це "спецоперація англійців".
Передісторія:
- Майже від початку збройного конфлікту в Сирії були зафіксовані численні випадки застосування хімічної зброї режимом Башара Асада, якого підтримує Росія. Це було підтверджено Організацією Об'єднаних Націй. На початку 2016 року сирійсько-американське медичне товариство оприлюднило доповідь, в якій було описано 161 атаку із застосуванням хімічної зброї від початку війни й до кінця 2015 року.
- ВВС стверджувало, що має докази проведення щонайменше 106 хіматак у Сирії після вересня 2013 року, коли президент Сирії Асад підписав міжнародну конвенцію про заборону хімічної зброї і погодився знищити запаси хімічної зброї в країні.
- Водночас Росія намагалася заперечувати, що сирійський режим застосовував хімічну зброю.
- Так само зараз російське керівництво називає постановкою свідчення про масові вбивства і катування цивільних у Бучі.