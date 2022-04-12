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Путин назвал зверства РФ в Буче таким же "фейком", как химоружие в Сирии

Катерина ТищенкоВторник, 12 апреля 2022, 16:53
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин назвал преступления российских военных в Буче Киевской области таким же фейком, каким, по его словам, являлись утверждения международных организаций о применении химического оружия в Сирии.

Источник: пресс-конференция Путина с самопровозглашенным "президентом" Беларуси Александром Лукашенко

Прямая речь: "Что касается Бучи. Я часто разговариваю с коллегами из западных стран, до сих пор. И когда они говорят "Буча", я спрашиваю: "А вы в Ракке были когда-нибудь?". Вы видели, как этот сирийский город начисто, под самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией, и там трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались? Дела никому не было до этого, никто даже не заметил. Так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали больше сотни людей на свадьбах.

Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче".

Детали: По словам Путина, Лукашенко ему "сегодня давал документы даже" и якобы перехваты о том, "кто, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт (Бучу – ред.) и создавал условия для организации этой провокации и фейка".

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что резня в Буче, которую устроили российские военные – это "спецоперация англичан".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Почти с начала вооруженного конфликта в Сирии были зафиксированы многочисленные случаи применения химического оружия режимом Башара Асада, поддерживаемого Россией. Это было подтверждено Организацией Объединенных Наций. В начале 2016 года сирийско-американское медицинское общество обнародовало доклад, в котором была описана 161 атака с применением химического оружия с начала войны и до конца 2015 года.
  • ВВС утверждало, что у него есть доказательства проведения по меньшей мере 106 химатак в Сирии после сентября 2013 года, когда президент Сирии Асад подписал международную конвенцию о запрете химического оружия и согласился уничтожить запасы химического оружия в стране.
  • В то же время, Россия пыталась отрицать, что сирийский режим применял химическое оружие.
  • Также сейчас российское руководство называет постановкой свидетельства о массовых убийствах и пытках гражданских в Буче.

Темы: ПутинБучаСириявойна
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