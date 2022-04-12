У Зеленського заявили, що Росія намагається публічно тиснути на переговорний процес

Член української переговорної групи Михайло Подоляк визнав, що наразі дуже складно вести переговори з РФ, незважаючи на це, вони тривають.

Джерело: Подоляк у коментарі медіа

Деталі: Президент Росії Володимир Путін 12 квітня заявив, що переговори з Україною нібито зайшли у глухий кут.

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За словами члена української переговорної групи, з росіянами справді говорити складно, а тактика РФ – публічний тиск. Але попри це переговори продовжуються і Україна стоїть на своїх позиціях.

Пряма мова: "Якщо коротко. Переговори проходять вкрай важко. Онлайн в робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційний фон сьогодні в переговорному процесі тяжкий.

Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в рамках, які є проукраїнськими та прозорими. Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес, в тому числі за рахунок певних публічних заяв".