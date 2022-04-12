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У Зеленского заявили, что Россия пытается публично давить на переговорный процесс

Севгиль Мусаева, Светлана КизиловаВторник, 12 апреля 2022, 17:26
Михаил Подоляк. Фото: getty images

Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк признал, что сейчас очень сложно вести переговоры с РФ, несмотря на это, они продолжаются.

Источник: Подоляк в комментарии медиа

Детали: Президент России Владимир Путин 12 апреля заявил, что переговоры с Украиной якобы зашли в тупик.

В то же время, по словам члена украинской переговорной группы, с россиянами говорить сложно, а тактика РФ – публичное давление. Но несмотря на это, переговоры продолжаются и Украина стоит на своих позициях.

Прямая речь: "Если коротко. Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе сложный.

Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично оказывать давление на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений".

Темы: переговорыУкраинавойнаРосcия
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