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Путін заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут

Ірина БалачукВівторок, 12 квітня 2022, 16:54
Путін заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут
Володимир Путін. Фото РБК

Президент Росії Володимир Путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною знову зайшли у глухий кут.

Джерело: Путін на спільній із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком пресконференції 12 квітня

Пряма мова Путіна: "Ми вийшли на певний рівень домовленостей у Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України – а українська сторона виговорює собі дуже жорсткі гарантії безпеки – не поширяться на територію Криму, Севастополя та Донбасу".

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Деталі: Потім, за словами президента країни-агресора, Росія нібито почала створювати умови для "продовження договірного процесу", а натомість зіткнулися з нібито "провокацією в Бучі".

Пряма мова Путіна: "І що найголовніше – українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі. Тепер уже вимоги безпеки – це одне, а питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей. Тобто знову повернулися в тупикову для себе та для всіх нас ситуацію".

Деталі: Путін також додав, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні. Перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни пройшов 28 лютого в Білорусі. 12 квітня Путін заявив, що Білорусь підходить для переговорів Києва та Москви.

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Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук 

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Передісторія: 

  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.
  • Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.
  • 7 квітня він заявив, що домовленості України щодо гарантій безпеки не обов’язково мають передувати його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб не уповільнювати процес діалогу.
  • 9 квітня Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, оскільки лише він може зупинити війну.

Теми: переговориРосіяУкраїнавійна
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