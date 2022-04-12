Путін заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут
Президент Росії Володимир Путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною знову зайшли у глухий кут.
Джерело: Путін на спільній із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком пресконференції 12 квітня
Пряма мова Путіна: "Ми вийшли на певний рівень домовленостей у Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України – а українська сторона виговорює собі дуже жорсткі гарантії безпеки – не поширяться на територію Криму, Севастополя та Донбасу".
Деталі: Потім, за словами президента країни-агресора, Росія нібито почала створювати умови для "продовження договірного процесу", а натомість зіткнулися з нібито "провокацією в Бучі".
Пряма мова Путіна: "І що найголовніше – українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі. Тепер уже вимоги безпеки – це одне, а питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей. Тобто знову повернулися в тупикову для себе та для всіх нас ситуацію".
Деталі: Путін також додав, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.
Що було раніше: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні. Перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни пройшов 28 лютого в Білорусі. 12 квітня Путін заявив, що Білорусь підходить для переговорів Києва та Москви.
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Передісторія:
- 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
- Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.
- Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.
- 7 квітня він заявив, що домовленості України щодо гарантій безпеки не обов’язково мають передувати його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб не уповільнювати процес діалогу.
- 9 квітня Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, оскільки лише він може зупинити війну.