Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут

Ірина БалачукВівторок, 12 квітня 2022, 16:54
Володимир Путін. Фото РБК

Президент Росії Володимир Путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною знову зайшли у глухий кут.

Джерело: Путін на спільній із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком пресконференції 12 квітня

Пряма мова Путіна: "Ми вийшли на певний рівень домовленостей у Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України – а українська сторона виговорює собі дуже жорсткі гарантії безпеки – не поширяться на територію Криму, Севастополя та Донбасу".

Деталі: Потім, за словами президента країни-агресора, Росія нібито почала створювати умови для "продовження договірного процесу", а натомість зіткнулися з нібито "провокацією в Бучі".

Пряма мова Путіна: "І що найголовніше – українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі. Тепер уже вимоги безпеки – це одне, а питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей. Тобто знову повернулися в тупикову для себе та для всіх нас ситуацію".

Деталі: Путін також додав, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.

Що було раніше: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні. Перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни пройшов 28 лютого в Білорусі. 12 квітня Путін заявив, що Білорусь підходить для переговорів Києва та Москви.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Як знайти родичів із Бучі та інших міст, що постраждали від росіян: поради 

"Ми мололи пшеницю на кавомолці, щоб нічого не брати в росіян". Як жителі Київщини жили в окупації

Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук 

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі

Передісторія: 

  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.
  • Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.
  • 7 квітня він заявив, що домовленості України щодо гарантій безпеки не обов’язково мають передувати його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб не уповільнювати процес діалогу.
  • 9 квітня Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, оскільки лише він може зупинити війну.

Теми: переговориРосіяУкраїнавійна
Головне сьогодні

ООН турбує британська програма для біженців “Дім для України”

Глава Думи РФ заявив, що Зеленський відповість, якщо щось станеться з Медведчуком

Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів

У новому пакеті зброї США передають 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Джавелінів

США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери

Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"

Усі новини...
переговори
Путін все ще хоче, щоб переговори з Києвом були в Білорусі
Лавров заявив, що переговори з Україною триватимуть, але без пауз у бойових діях
Кулеба: Якщо переговори дозволять запобігти такому, як у Бучі чи Краматорську, їх треба вести
Останні новини
04:00
Колумбія назвала дії РФ в Україні геноцидом
03:20
CNN: США ведуть перемовини щодо візиту до України Блінкена чи Остіна
02:50
Росія розширила чорний список, додавши депутатів США та Канади
02:12
Міноборони РФ підтвердило, що "Москва" палає, але там "не знають" чому
02:01
Посол розповів, чому Україна відмовила Штайнмаєру у візиті
01:38
Прем’єр Канади також вважає дії РФ геноцидом
01:27
Лише чверть словаків готові воювати за свою країну – опитування
01:24
ООН турбує британська програма для біженців “Дім для України”
01:16
Нафтотрейдери скоротять закупівлю російської нафти з 15 травня – Reuters
01:10
День заморожених активів, інфляції та дефіциту: економічні підсумки
Усі новини...