Путін заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут

Президент Росії Володимир Путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною знову зайшли у глухий кут.

Джерело: Путін на спільній із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком пресконференції 12 квітня

Пряма мова Путіна: "Ми вийшли на певний рівень домовленостей у Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України – а українська сторона виговорює собі дуже жорсткі гарантії безпеки – не поширяться на територію Криму, Севастополя та Донбасу".

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Деталі: Потім, за словами президента країни-агресора, Росія нібито почала створювати умови для "продовження договірного процесу", а натомість зіткнулися з нібито "провокацією в Бучі".

Пряма мова Путіна: "І що найголовніше – українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі. Тепер уже вимоги безпеки – це одне, а питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей. Тобто знову повернулися в тупикову для себе та для всіх нас ситуацію".

Деталі: Путін також додав, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.

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Що було раніше: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні. Перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни пройшов 28 лютого в Білорусі. 12 квітня Путін заявив, що Білорусь підходить для переговорів Києва та Москви.

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