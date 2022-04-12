Росіяни завершують переміщення основних підрозділів перед наступом на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Українська розвідка встановила, що росіяни завершують основні маневри та переміщення основних з’єднань та частин військ перед початком масивного наступу на Донеччині й Луганщині.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України

Дослівно: "Триває перегрупування та переміщення підрозділів противника до районів зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках.

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Завершується переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу до визначених районів Бєлгородської та Воронезької областей.

В районі міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів, поповнювали запаси матеріально-технічних засобів та зосереджували увагу на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець. Триває повітряна розвідка району із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Для посилення угруповання у зазначений район переміщено окремі підрозділи 1-ї танкової армії збройних сил РФ".

Деталі: Генштаб ЗСУ вважає, що російська влада посилила поліцейський контроль у прикордонних областях з Україною, аби запобігти й унеможливити відеофіксацію жителями переміщень російських військ.

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Крім того, російське командування переглядають умови контрактів з військовослужбовцями, аби узаконити їх залучення до бойових дій закордоном.

У Східному військовому окрузі РФ проводять посилену підготовку молодших спеціалістів, злагодження підрозділів Росгвардії та їх переміщення до прикордоння з Україною.

Російські окупанти продовжують завдати артилерійських ударів по житлових масивах Харкова, Дергачів та П’ятихаток.

Упродовж доби 12 квітня російські окупанти намагалися покращити свої позиції поблизу населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне й Нижнє, але успіху не матимуть.

Росіяни обстрілювали Миколаїв та Олександрівку реактивними системами залпового вогню.

Тривають бої за Маріуполь.