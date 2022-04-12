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Россияне завершают перемещение основных подразделений перед наступлением на Донбассе – Генштаб ВСУ

Денис КарловскийВторник, 12 апреля 2022, 19:36
фото иллюстративное: getty images

Украинская разведка установила, что россияне завершают основные маневры и перемещения основных соединений и частей войск перед началом массивного наступления в Донецкой и Луганской областях.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Дословно: "Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях.

Завершается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа в определенные районы Белгородской и Воронежской областей.

В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на содержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Идет воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил РФ".

Детали: Генштаб ВСУ считает, что российские власти усилили полицейский контроль в приграничных областях с Украиной, чтобы предотвратить видеофиксацию жителями перемещений российских войск.

Кроме того, российское командование пересматривает условия контрактов с военнослужащими, чтобы узаконить их вовлечение в боевые действия заграницей.

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В Восточном военном округе РФ проводят усиленную подготовку младших специалистов, слаживание подразделений Росгвардии и их перемещение в приграничные районы с Украиной.

Российские оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по жилым массивам Харькова, Дергачей и Пятихаток.

За сутки 12 апреля российские военные пытались улучшить свои позиции вблизи населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее, но успеха не добьются.

Россияне обстреливали Николаев и Александровку реактивными системами залпового огня.

Продолжаются бои за Мариуполь.

Темы: РосcияДонбассвойнабоевые действия
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