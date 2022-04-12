Военные преступления РФ: Франция направила в Бучу следователей и ДНК-лабораторию

Французские эксперты прибыли в Украину для помощи в расследовании военных преступлений России в Киевской области.

Источник: Офис Генерального прокурора в Telegram

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Детали: Генпрокурор Ирина Венедиктова во время совместной работы в Буче на Киевщине рассказала, что миссия французских экспертов будет помогать расследовать военные преступления РФ.

Прямая речь: "Представители правоохранительных органов Франции присоединились к нашему фронту справедливости. Коллеги из французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных Сил Французской Республики прибыли в Украину, чтобы помочь в расследовании убийств российскими военными на Киевщине.

Миссия приехала с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием для организации осмотра тел и опознания. Она будет работать в Украине 15 дней.

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Собранные нами совместно с коллегами доказательства будут использоваться в национальных расследованиях, а также могут быть переданы Международному уголовному суду".

Детали: Речь идет, в частности, о зверствах российских оккупантов в Буче. Там уже завершилась эксгумация 49 тел из большой временной могилы у местного храма. Рядом нашли еще три захоронения с 6 телами.

Как сообщила Генпрокурор, в одном из них – по предварительным данным, мать и двое детей 4 и 11 лет. Из показаний следует, что их автомобиль был расстрелян и женщина с детьми полностью сгорели.

Прямая речь: "Российские войска действуют по тактике выжженной земли – истребляют все живое на своем пути. Эти невинные жертвы – очередное доказательство их зверств, о которых мы кричим миру и которые тихо, дотошно и профессионально пытаемся расследовать, чтобы привлечь к ответственности каждого военного преступника из РФ".

Напомним: 13 апреля начнется раскопка еще одного большого захоронения рядом с церковью в Буче. По предварительным данным, там от 40 до 60 тел погибших.

К работе присоединятся и французские коллеги. В составе группы судебно-медицинские эксперты, эксперты по баллистике, эксперты по вопросам ДНК-анализа, эксперт по дактилоскопированию, взрывотехник, эксперт осмотра места преступления и помощники следователей.

В Буче обнаружили уже 403 тела убитых и замученных людей, погибших во время оккупации города российской армией.