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Звільнене від російських окупантів судно "Cапфір" вже в Україні – ОП

Світлана КізіловаВівторок, 12 квітня 2022, 20:34

Звільнене від російських окупантів рятувальне судно "Сапфір" вже знаходиться в Україні.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: За словами Єрмака, "Cапфір" пришвартували в порту Ізмаїл.

Довідково: "Сапфір" - українське цивільне спеціалізоване судно, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі.

"Сапфір"
Фото ОП
"Сапфір"
Фото ОП

Нагадаємо:

8 квітня стало відомо, що українське судно "Cапфір", яке раніше захопили окупанти, повернулося під контроль України.

З 24 лютого 2022 року буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі.

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Зокрема, за участі "Сапфіра", була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.

Теми: Чорне моревійнаОфіс президентаОдеська область
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