Звільнене від російських окупантів судно "Cапфір" вже в Україні – ОП
Звільнене від російських окупантів рятувальне судно "Сапфір" вже знаходиться в Україні.
Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Деталі: За словами Єрмака, "Cапфір" пришвартували в порту Ізмаїл.
Довідково: "Сапфір" - українське цивільне спеціалізоване судно, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі.
Нагадаємо:
8 квітня стало відомо, що українське судно "Cапфір", яке раніше захопили окупанти, повернулося під контроль України.
З 24 лютого 2022 року буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі.
Зокрема, за участі "Сапфіра", була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.