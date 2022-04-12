Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Звільнене від російських окупантів судно "Cапфір" вже в Україні – ОП

Світлана КізіловаВівторок, 12 квітня 2022, 20:34

Звільнене від російських окупантів рятувальне судно "Сапфір" вже знаходиться в Україні.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: За словами Єрмака, "Cапфір" пришвартували в порту Ізмаїл.

Реклама:

Довідково: "Сапфір" - українське цивільне спеціалізоване судно, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі.

"Сапфір"
Фото ОП
"Сапфір"
Фото ОП

Нагадаємо:

8 квітня стало відомо, що українське судно "Cапфір", яке раніше захопили окупанти, повернулося під контроль України.

ВІДЕО ДНЯ

З 24 лютого 2022 року буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі.

Зокрема, за участі "Сапфіра", була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.

Теми: Чорне моревійнаОфіс президентаОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Чорне море
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
Захисники з катера підбили російський винищувач під час бою біля Зміїного – ГУР
Останні новини
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
Усі новини...
Реклама: