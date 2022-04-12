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Освобожденное от российских оккупантов судно "Cапфир" уже в Украине – ОП

Светлана КизиловаВторник, 12 апреля 2022, 20:34

Освобожденное от российских захватчиков спасательное судно "Сапфир" уже находится в Украине.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: По словам Ермака, "Cапфир" пришвартовали в порту Измаил.

Справка: "Сапфир" - украинское гражданское специализированное судно, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять соответствующие задачи в открытом море.

"Сапфир"
Фото ОП
"Сапфир"
Фото ОП

Напомним:

8 апреля стало известно, что украинское судно "Cапфир", ранее захваченное оккупантами, вернулось под контроль Украины.

С 24 февраля 2022 года буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море.

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В частности, с участием "Сапфира", был ликвидирован пожар на борту танкера "Millenial Spirit" (флаг Молдовы), возникший в результате ракетных обстрелов со стороны России.

Темы: Черное моревойнаОфис президентаОдесская область
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