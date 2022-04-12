Освобожденное от российских оккупантов судно "Cапфир" уже в Украине – ОП
Освобожденное от российских захватчиков спасательное судно "Сапфир" уже находится в Украине.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Детали: По словам Ермака, "Cапфир" пришвартовали в порту Измаил.
Справка: "Сапфир" - украинское гражданское специализированное судно, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять соответствующие задачи в открытом море.
Напомним:
8 апреля стало известно, что украинское судно "Cапфир", ранее захваченное оккупантами, вернулось под контроль Украины.
С 24 февраля 2022 года буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море.
В частности, с участием "Сапфира", был ликвидирован пожар на борту танкера "Millenial Spirit" (флаг Молдовы), возникший в результате ракетных обстрелов со стороны России.