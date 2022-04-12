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США готові надіслати Україні більше озброєння, яке потребує підготовки бійців ЗСУ

Вівторок, 12 квітня 2022, 20:52

Сполучені Штати готові розглянути питання про відправку в Україну більшої кількості систем озброєнь, які потребують додаткової підготовки.

Про це розповів високопоставлений представник міністерства оборони США,повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Якщо ми спільно з українцями визначимо, що (є) додаткові системи, які їм потрібні, які ми можемо надати, але це може вимагати деякої підготовки, то ми, безумовно, готові поговорити з ними про це", - сказав чиновник на брифінгу із журналістами у вівторок.

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Чиновник зазначив, що той факт, що для використання систем може знадобитися додаткове навчання, не є перешкодою.

Він навів як приклад безпілотники Switchblade. За його словами, українські війська раніше ними не користувались, однак США визначили, що система може допомогти їм та знайшли спосіб навчання невеликої кількості українських сил протягом 24-48 годин.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше критикував союзників за зволікання з передачею "складної" зброї Україні.

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Теми: СШАарміявійна
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