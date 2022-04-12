Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США готовы прислать Украине больше вооружений, которые требует допподготовки ЗСУ

Вторник, 12 апреля 2022, 20:52

Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос об отправке в Украину большего количества систем вооружений, требующих дополнительной подготовки.

Об этом рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Если мы совместно с украинцами определим, что (есть) дополнительные системы, которые им нужны, которые мы можем предоставить, но это может потребовать некоторой подготовки, то мы, безусловно, готовы поговорить с ними об этом", - сказал чиновник на брифинге журналистами во вторник.

Реклама:

Чиновник отметил, что тот факт, что для использования систем может потребоваться дополнительное обучение, не является препятствием.

Он привел в пример беспилотники Switchblade. По его словам, украинские войска раньше ими не пользовались, однако США определили, что система может помочь им и нашли способ обучения небольшого количества украинских сил в течение 24-48 часов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее критиковал союзников за промедление с передачей "сложного" оружия Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАармиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
США
NYT: Россия преодолела санкции и производит больше ракет, чем до 2022 года
Буша-младшего шокировало фото, на котором Пригожин подавал ему еду за столом с Путиным
Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США
Последние новости
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
Все новости...
Реклама: