США готовы прислать Украине больше вооружений, которые требует допподготовки ЗСУ

Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос об отправке в Украину большего количества систем вооружений, требующих дополнительной подготовки.

Об этом рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Если мы совместно с украинцами определим, что (есть) дополнительные системы, которые им нужны, которые мы можем предоставить, но это может потребовать некоторой подготовки, то мы, безусловно, готовы поговорить с ними об этом", - сказал чиновник на брифинге журналистами во вторник.

Чиновник отметил, что тот факт, что для использования систем может потребоваться дополнительное обучение, не является препятствием.

Он привел в пример беспилотники Switchblade. По его словам, украинские войска раньше ими не пользовались, однако США определили, что система может помочь им и нашли способ обучения небольшого количества украинских сил в течение 24-48 часов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее критиковал союзников за промедление с передачей "сложного" оружия Украине.