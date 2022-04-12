Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США готовы прислать Украине больше вооружений, которые требует допподготовки ЗСУ

Вторник, 12 апреля 2022, 20:52

Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос об отправке в Украину большего количества систем вооружений, требующих дополнительной подготовки.

Об этом рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Если мы совместно с украинцами определим, что (есть) дополнительные системы, которые им нужны, которые мы можем предоставить, но это может потребовать некоторой подготовки, то мы, безусловно, готовы поговорить с ними об этом", - сказал чиновник на брифинге журналистами во вторник.

Чиновник отметил, что тот факт, что для использования систем может потребоваться дополнительное обучение, не является препятствием.

Он привел в пример беспилотники Switchblade. По его словам, украинские войска раньше ими не пользовались, однако США определили, что система может помочь им и нашли способ обучения небольшого количества украинских сил в течение 24-48 часов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее критиковал союзников за промедление с передачей "сложного" оружия Украине.

Темы: СШАармиявойна
Главное сегодня

Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул

Байден заявил, что готов приехать в Украину

"Слуги" пополнились новым нардепом вместо министра агрополитики

Навальный призвал лидеров Запада оплатить рекламу в соцсетях россиянам о последствиях войны

"Азов" считает, что деблокада Мариуполя возможна

Нагнетание усиливается: Россия заявила об "обстреле" со стороны Украины еще двух сел

Все новости...
США
На станции метро в Нью-Йорке расстреляли людей
Годовая инфляция в США впервые за 40 лет превысила 8%
Пентагон: Россия усилила свои позиции вокруг Донецка — СМИ
Последние новости
00:28
Россияне вывели из банков почти 10 миллиардов долларов в марте
00:28
Президент присвоил звание Героя за уничтожение десятков единиц техники РФ
00:26
Лизинговые компании смогут продать России самолеты, которые она украла – СМИ
00:20
В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский
00:06
Зеленский отверг тезис об общих исторических корнях из РФ: "Какая вы Русь, вы – орда"
23:57
Пожарная часть стала домом. Как работают спасатели во время войны
23:51
Польша заказала в Британии новый ракетный комплекс
23:36
FlixBus восстанавливает украинские маршруты
23:26
Россияне разрушили почти 80% села Горенка
23:16
Франция готовится вернуть посольство в Киев
Все новости...