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У соцмережі знайшли російського солдата-педофіла, який знущався над немовлям

Мазуренко Альона Вівторок, 12 квітня 2022, 21:55

Журналісти ідентифікували російського окупанта педофіла Алєксєя Бичкова, який знімав на відео знущання над немовлям.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Бичков служив у другій окремій бригаді спецпризначення РФ з місцем дислокації у Пскові (військова частина №64044).

Повідомляється, що цей підрозділ бере участь у війні проти України.

Судячи з документів, опублікованих у мережі, Бичкову 24 роки.

 

Сторінка педофіла у соцмережі "Вконтакті" не активна. Але до 2018 року він її оновлював. Актуальну сторінку Бичков, схоже, видалив після розголосу.

Як свідчать соцмережі, Бичкова навчався у школі в селі Київка (Ставропольський край) із населенням близько 1800 осіб.

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Після закінчення школи він вступив на військову службу і почав викладати фотографії свого армійського життя.

 

Білоруське видання "От Так" повідомляло, що 9 квітня педофіла нібито затримали у Росії.

На оприлюдненому в мережі відео, яке наводить видання, окупант тре щіточкою для вій між сідницями немовляти, після чого облизує цю щіточку і водить нею по обличчю.

Дитина через дії Бичкова починає плакати. Коли і де знято відео — невідомо. Також незрозуміло, що за дитину зображено на записі.

Крім того, у соцмережі викладають інші відео з Бичковим. Коли і де їх знято — також невідомо. На цих записах окупант, зокрема, знімає свої геніталії, засовує собі в анус різні предмети, у тому числі ніж.

На одному з відео чоловік вставляє в анальний отвір ручку і облизує її. Ще на одному записі Бичков мочиться на руки, а потім обтирає обличчя своєю сечею.

 

Передісторія:

  • У зверненні до Сейму Литви 12 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що в Україні зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, у тому числі неповнолітніх дівчат, і зовсім маленьких дітей: "І навіть немовля! Про це просто страшно говорити. Але це правда, це було".
  • За словами Зеленського, вдалося встановити особу окупанта, який знущався над немовлям: "Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков. Зі Пскова. Десантник чи спецпризначинець, який відправляв товаришам відео. Відео того, що він робить з немовлям. Як він знущається з немовляти!".

Теми: війнаРосіяокупація
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