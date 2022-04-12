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В соцсети нашли российского солдата-педофила, издевавшегося над младенцем

Мазуренко Алена Вторник, 12 апреля 2022, 21:55

Журналисты идентифицировали российского оккупанта педофила Алексея Бычкова, снимавшего на видео издевательство над младенцем.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: Бычков служил во второй отдельной бригаде спецназначения РФ с местом дислокации в Пскове (военная часть №64044).

Сообщается, что это подразделение участвует в войне против Украины.

Судя по документам, опубликованным в сети, Бычкову 24 года.

Страница педофила в соцсети "ВКонтакте" не активна. Но до 2018 года он ее обновлял. Актуальную страницу Бычков, похоже, удалил после огласки.

 

Как свидетельствуют соцсети, Бычкова учился в школе в селе Киевка (Ставропольский край) с населением около 1800 человек.

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После окончания школы он поступил на военную службу и начал выкладывать фотографии своей армейской жизни.

Белорусское издание "От Так" сообщало, что 9 апреля педофила якобы задержали в России.

 

На обнародованном в сети видео, оккупант трет щеточкой для ресниц между ягодицами младенца, после чего облизывает эту косточку и водит ею по лицу.

Ребенок из-за действий Бычкова начинает плакать. Когда и где снято видео – неизвестно.

Кроме того, в соцсети выкладывают другие видео с Бычковым. Когда и где они сняты — тоже неизвестно.

На этих записях оккупант снимает свои гениталии, засовывает себе в анус разные предметы, в том числе нож.

На одном из видео мужчина вставляет в анальное отверстие ручку и облизывает ее. Еще на одной записи Бычков мочится на руки, затем обтирает лицо своей мочой.

 

Предыстория:

  • В обращении к Сейму Литвы 12 апреля президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, и совсем маленьких детей: "И даже младенец! Об этом просто страшно говорить. Но это правда, это было".
  • По словам Зеленского, удалось установить личность оккупанта, который издевался над младенцем: "Установлено даже это лицо, этот российский воин Бычков. Из Пскова. Десантник или спецназначенец, отправлявший товарищам видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем!".

Темы: войнаРосcияоккупация
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