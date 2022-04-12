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На Київщині виявили вже 720 тіл мирних мешканців, 200 осіб зникли безвісти

Катерина ТищенкоВівторок, 12 квітня 2022, 23:48
ексгумація тіл мирних мешканців Бучі, фото Дмитра Ларіна, УП

На Київщині виявили вже 720 тіл мирних мешканців, які загинули внаслідок нападу РФ, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти.

Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє МВС

Пряма мова: "Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже більше 720 осіб, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти".

Деталі: З початку війни на території столичного регіону зафіксовано понад 3050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених військовими РФ.

Під час воєнного стану поліцейські зареєстрували 233 кримінальні провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, а за порушення законів та звичаїв війни розслідують 1463 фактів.

Правоохоронці зареєстрували понад 150 фактів мародерства та вже повідомили про підозру 35 особам, зареєстрували понад 30 кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності, зібрали матеріали щодо сприяння агресору та вже повідомили про підозру 5 особам. 

"Поліцейські продовжують проводити зачистку територій, які були в окупації російських військ, виявляти осіб, які співпрацювали з ворогом, встановлювати потерпілих від російської агресії,  фіксувати руйнування та оглядати тіла загиблих", - йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Бучі Київської області виявили 403 тіла вбитих і закатованих людей, які загинули під час окупації міста російською армією.

Теми: Київська областьвійна
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