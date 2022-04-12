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В Киевской области обнаружили уже 720 тел мирных жителей, 200 человек пропали без вести

Катерина ТищенкоВторник, 12 апреля 2022, 23:48
В Киевской области обнаружили уже 720 тел мирных жителей, 200 человек пропали без вести
эксгумация тел мирных жителей Бучи, фото Дмитрия Ларина, УП

В Киевской области обнаружили уже 720 тел мирных жителей, погибших в результате нападения РФ, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов, сообщает МВД

Прямая речь: "Количество обнаруженных и осмотренных тел погибших мирных лиц в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести".

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Детали: С начала войны на территории столичного региона зафиксировано более 3050 уголовных производств по преступлениям, совершенным военными РФ.

Во время военного положения полицейские зарегистрировали 233 уголовных производства по посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а за нарушение законов и обычаев войны расследуют 1463 факта.

Правоохранители зарегистрировали более 150 фактов мародерства и уже сообщили о подозрении 35 лицам, зарегистрировали более 30 уголовных производств по коллаборационной деятельности, собрали материалы по содействию агрессору и уже сообщили о подозрении 5 лицам.

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"Полицейские продолжают проводить зачистку территорий, которые были в оккупации российских войск, выявлять сотрудничавших с врагом лиц, устанавливать пострадавших от российской агрессии, фиксировать разрушения и осматривать тела погибших", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: В Буче Киевской области обнаружили 403 тела убитых и замученных людей, погибших во время оккупации города российской армией.

Темы: Киевская областьвойна
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