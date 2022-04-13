Нідерланди затримали 20 російських яхт

Двадцять яхт, що належать російським власникам, не можуть покинути Нідерланди.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву нідерландського уряду.

Там зазначають, що це загальна кількість арештованих яхт. Яхти мають довжину від 8,5 до 120 метрів.

При цьому, 14 яхт перебувають у будівництві, два на складі та чотири на технічному обслуговуванні.

Більшість із них після накладення санкції проти РФ їх поміщена під "посилений нагляд". Це означає, що поки влада перевіряє право власності на ці яхти, їх заборонено продавати та вивозити за межи країни.

Наразі відомо, що "дві яхти були виявлені пов’язаними з особою з санкційного списку ЄС".

Натомість суднам дозволяється брати участь у ходових випробуваннях у визначеному районі. Під час одного сліду "берегова охорона та митниця стежили за яхтою, як фізично, так і електронно", — пояснюється в заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 3 квітня італійська поліція арештувала яхту вартістю 3 мільйони євро, яка, за словами чиновників, належить росіянину, внесеному до санкційних списків.

Як повідомлялося, УП знайшла в Європі яхти російських олігархів.