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Нидерланды задержали 20 российских яхт

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 00:47

Двадцать яхт, принадлежащих русским владельцам, не могут покинуть Нидерланды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление нидерландского правительства.

Там отмечается, что это общее количество арестованных яхт. Яхты имеют длину от 8,5 до 120 метров.

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При этом 14 яхт находятся в строительстве, две - на складе и четыре - на техническом обслуживании.

Большинство из них после наложения санкции против РФ они помещены под "усиленный надзор". Это значит, что пока власти проверяют право собственности на эти яхты, их запрещено продавать и вывозить за пределы страны.

Пока известно, что "две яхты были обнаружены связанными с лицом из санкционного списка ЕС".

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Судам же разрешается участвовать в ходовых испытаниях в определенном районе. Во время одного следа "береговая охрана и таможня следили за яхтой как физически, так и электронно", — объясняется в заявлении.

Напомним, 3 апреля итальянская полиция конфисковала яхту стоимостью 3 миллиона евро, которая, по словам чиновников, принадлежит россиянину, внесенному в санкционные списки.

Темы: санкции
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