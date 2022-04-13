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В усіх областях, крім Луганської, почали посівну – Шмигаль

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 01:25
В усіх областях, крім Луганської, почали посівну – Шмигаль
Шмигаль, скриншот

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні розпочато посівну в усіх областях України, крім Луганської.

Джерело: Facebook Шмигаля

Пряма мова: "В усіх областях, крім Луганської, почали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям. Надали їм пільгового фінансування вже на 3,5 млрд грн.

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На сьогоднішньому засіданні Уряду прийняли рішення щодо максимального спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, аби посівна та роботи в полі ніде не зупинялися".

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський заявив, що "на всій нашій землі" мають зробити повноцінну посівну кампанію, "наскільки це можливо".

У Генштабі заявили, що російські окупанти нищать сільськогосподарськоу техніку і ставлять під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України.

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Теми: Шмигаль
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