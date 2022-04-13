В усіх областях, крім Луганської, почали посівну – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні розпочато посівну в усіх областях України, крім Луганської.

Джерело: Facebook Шмигаля

Пряма мова: "В усіх областях, крім Луганської, почали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям. Надали їм пільгового фінансування вже на 3,5 млрд грн.

На сьогоднішньому засіданні Уряду прийняли рішення щодо максимального спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, аби посівна та роботи в полі ніде не зупинялися".

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський заявив, що "на всій нашій землі" мають зробити повноцінну посівну кампанію, "наскільки це можливо".

У Генштабі заявили, що російські окупанти нищать сільськогосподарськоу техніку і ставлять під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України.