Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную – Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в Украине начата посевная во всех областях Украины, кроме Луганской.

Источник: Facebook Шмыгаля

Прямая речь: "Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную кампанию. Помогаем аграриям. Предоставили им льготное финансирование уже на 3,5 млрд грн.

На сегодняшнем заседании правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делаем это для того, чтобы посевная работа в поле нигде не останавливались".

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "на всей нашей земле" должны сделать полноценную посевную кампанию, "насколько это возможно".

Генштаб заявил, что российские оккупанты уничтожают сельскохозяйственную технику и ставят под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.