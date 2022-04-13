Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

30 країн виділять 60 млн барелів нафти для зниження цін – Байден

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 04:01
Байден, фото: Getty Images

Понад 30 країн погодилися виділити 60 мільйонів барелів нафти з власних резервів, аби подолати зростання цін, яке спричинила Росія нападом на Україну.

Джерело: Президент Сполучених Штатів Джо Байден у Twitter

Пряма мова: "Вторгнення Путіна в Україну спричинило зростання цін на газ і продукти харчування в усьому світі.

70% зростання цін у березні спричинило путінським накручуванням цін".

"Щоб допомогти впоратися з нарощуванням цін Путіним, я санкціонував випуск 1 мільйона барелів на день протягом наступних 6 місяців із нашого стратегічного нафтового резерву, і понад 30 країн погодилися виділити ще 60 мільйонів барелів".

Деталі: За словами Байдена, в результаті спільних дій країн вдалося зупинити ціни і навіть почати знижувати їх.

Теми: Байденцінинафтавійна
Головне сьогодні

Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон

У перший день війни "радили фактично здатися тиранії" – Зеленський

Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув

Байден заявив, що готовий приїхати до України

"Слуги" поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики

Навальний закликав лідерів Заходу оплатити рекламу в соцмережах росіянам про наслідки війни

Усі новини...
Байден
Зеленський назвав протистоянням злу слова Байдена про геноцид в Україні
Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні
Джонсон розповів Байдену про результати візиту до України
Останні новини
04:48
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 15 квітня
04:18
Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям
03:36
Південь: ЗСУ знищили 39 окупантів та 4 одиниці ворожої техніки
03:10
На затонулому крейсері "Москва" могли бути ядерні боєголовки – експерт
02:52
США потратять $9,5 млн на утримання яхти російського олігарха
02:12
Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон
01:45
85% тіл загиблих у Бучі – з отворами від куль – мер
01:42
Росія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій – Reuters
01:11
Макрон після розмови з Зеленським анонсував партію рятувального обладнання Україні
01:04
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
Усі новини...