30 країн виділять 60 млн барелів нафти для зниження цін – Байден

Понад 30 країн погодилися виділити 60 мільйонів барелів нафти з власних резервів, аби подолати зростання цін, яке спричинила Росія нападом на Україну.

Джерело: Президент Сполучених Штатів Джо Байден у Twitter

Пряма мова: "Вторгнення Путіна в Україну спричинило зростання цін на газ і продукти харчування в усьому світі.

70% зростання цін у березні спричинило путінським накручуванням цін".

"Щоб допомогти впоратися з нарощуванням цін Путіним, я санкціонував випуск 1 мільйона барелів на день протягом наступних 6 місяців із нашого стратегічного нафтового резерву, і понад 30 країн погодилися виділити ще 60 мільйонів барелів".

Деталі: За словами Байдена, в результаті спільних дій країн вдалося зупинити ціни і навіть почати знижувати їх.