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30 стран выделят 60 млн баррелей нефти для снижения цен – Байден

Ольга ГлущенкоСреда, 13 апреля 2022, 04:01
30 стран выделят 60 млн баррелей нефти для снижения цен – Байден
Байден, фото: Getty Images

Более 30 стран согласились выделить 60 миллионов баррелей нефти из собственных резервов, чтобы преодолеть рост цен, вызванный нападением России на Украину.

Источник: Президент Соединенных Штатов Джо Байден в Twitter

Прямая речь: "Вторжение Путина в Украину привело к росту цен на газ и продукты питания во всем мире.

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70% роста цен в марте повлекло за собой путинское накручивание цен".

"Чтобы помочь справиться с наращиванием цен Путиным, я санкционировал выпуск 1 миллиона баррелей в день в течение следующих 6 месяцев из нашего стратегического нефтяного резерва и более 30 стран согласились выделить еще 60 миллионов баррелей".

Детали: По словам Байдена, в результате совместных действий стран удалось остановить цены и даже начать их снижать.

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Темы: Байденценынефтьвойна
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