30 стран выделят 60 млн баррелей нефти для снижения цен – Байден
Среда, 13 апреля 2022, 04:01
Более 30 стран согласились выделить 60 миллионов баррелей нефти из собственных резервов, чтобы преодолеть рост цен, вызванный нападением России на Украину.
Источник: Президент Соединенных Штатов Джо Байден в Twitter
Прямая речь: "Вторжение Путина в Украину привело к росту цен на газ и продукты питания во всем мире.
70% роста цен в марте повлекло за собой путинское накручивание цен".
"Чтобы помочь справиться с наращиванием цен Путиным, я санкционировал выпуск 1 миллиона баррелей в день в течение следующих 6 месяцев из нашего стратегического нефтяного резерва и более 30 стран согласились выделить еще 60 миллионов баррелей".
Детали: По словам Байдена, в результате совместных действий стран удалось остановить цены и даже начать их снижать.