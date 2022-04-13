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Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 00:20
Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні
Байден, фото: getty images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у вівторок, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "вчиняє диктатор геноцид" в іншій країні.

Джерело: Байден, цитує CNN

Пряма мова: "Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту".

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"Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день із стратегічного нафтового запасу".

Деталі: Як зазначає видання, раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом.

Раніше його помічники і радники заявляли, що "не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду".

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Що передувало: Президент США Джо Байден у березні назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем", а згодом - "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".

Теми: БайденвійнаУкраїнагеноцид
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