Південна Корея надасть Україні допомогу, але не зброю – ЗМІ

Цього місяця Південна Корея планує надати Україні додаткову нелетальну допомогу на суму 2 мільярди вон (1,6 мільйона доларів США).

Джерело: Yonhap News із посиланням на поінформоване джерело

Деталі: За словами джерела, Сеул готується наступного тижня розпочати відправку в Україну бронежилетів, шоломів, медикаментів і продуктів харчування, готових до вживання.

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Південна Корея планує поетапно відправити нові поставки цивільними рейсами до Європи до кінця квітня, а Сеул і Київ уточнюють деталі щодо запланованої доставки, повідомило джерело.

Незважаючи на заклики Києва про підтримку зброєю, Сеул стверджує, що є "обмеження" щодо відправки зброї в Україну.

Міністр оборони Сух Ук повторив цю позицію під час телефонних розмов з міністром оборони України Олексієм Резніковим минулого тижня.

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати допомогу постачанням зброї.