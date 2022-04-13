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Південна Корея надасть Україні допомогу, але не зброю – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 05:28
прапор Південної Кореї, фото: Getty Images

Цього місяця Південна Корея планує надати Україні додаткову нелетальну допомогу на суму 2 мільярди вон (1,6 мільйона доларів США).

Джерело: Yonhap News із посиланням на поінформоване джерело

Деталі: За словами джерела, Сеул готується наступного тижня розпочати відправку в Україну бронежилетів, шоломів, медикаментів і продуктів харчування, готових до вживання.

Південна Корея планує поетапно відправити нові поставки цивільними рейсами до Європи до кінця квітня, а Сеул і Київ уточнюють деталі щодо запланованої доставки, повідомило джерело.

Незважаючи на заклики Києва про підтримку зброєю, Сеул стверджує, що є "обмеження" щодо відправки зброї в Україну.

Міністр оборони Сух Ук повторив цю позицію під час телефонних розмов з міністром оборони України Олексієм Резніковим минулого тижня.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати допомогу постачанням зброї.

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Теми: Південна Кореявійна
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