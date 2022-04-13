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Южная Корея предоставит Украине помощь, но не оружие – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 13 апреля 2022, 05:28
Южная Корея предоставит Украине помощь, но не оружие – СМИ
флаг Южной Кореи, фото: Getty Images

В этом месяце Южная Корея планирует предоставить Украине дополнительную нелетальную помощь на сумму 2 миллиарда вон (1,6 миллиона долларов США).

Источник: Yonhap News со ссылкой на информированный источник

Детали: По словам источника, Сеул готовится на следующей неделе приступить к отправке в Украину бронежилетов, шлемов, медикаментов и продуктов питания, готовых к употреблению.

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Южная Корея планирует поэтапно отправить новые поставки гражданскими рейсами в Европу до конца апреля, а Сеул и Киев уточняют детали по запланированной доставке, сообщил источник.

Несмотря на призывы Киева о поддержке оружием, Сеул утверждает, что есть "ограничения" по поводу отправки оружия в Украину.

Министр обороны Сух Ук повторил эту позицию во время телефонных разговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым на прошлой неделе.

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский призвал Южную Корею оказать помощь Украине в войне с российским агрессором поставками оружия.

Темы: Южная Кореявойна
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