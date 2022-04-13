США працюють над постачанням артилерії Україні, вивчають інші запити

Сполучені Штати Америки з союзниками працюють над поставками Україні артилерії, також Пентагон розглядає можливість надання Україні техніки та захисних костюмів у новому пакеті військової допомоги.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, "The Washington Post" із посиланням на представників адміністрації Джозефа Байдена

Деталі: Псакі озвучила прогноз США, що Росія спробує оточити та розбити українські сили на сході України та продовжить завдавати повітряних та ракетних ударів по решті країни, щоб максимально послабити Україну.

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"Ми також очікуємо, що цей етап конфлікту може затягнутися надовго. І у нас не має бути ілюзій, що Росія скорегує свою жорстоку тактику", – сказала вона.

Тому США продовжать надавати Україні допомогу у сфері безпеки.

Пряма мова Псакі: "По суті, ми розглядаємо та аналізуємо запити українського керівництва. Минулого тижня вони мали телефонну розмову з нашим головою Об'єднаного комітету начальників штабів і нашим радником із національної безпеки – двогодинну розмову, під час якої вони переглянули пункти з цього списку (...).

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Ми виділили 1,7 мільярда доларів – ми працюємо над тим, щоби надати українцям артилерійські системи, які вони нещодавно попросили у переговорах між нашими урядами.

І ми працюємо над тим, щоб надати їм артилерію із запасів США, а також полегшити перекидання від інших союзників та партнерів, як ми зробили з С-300 та надсиланням батарейної системи Patriot".

Деталі: "The Washington Post" пише, що адміністрація Байдена готова різко розширити спектр озброєнь, які вона постачає Україні, і Пентагон хоче передати армійський позашляховик Humvee і ряд іншого складного обладнання.

За даними видання, новий пакет військової допомоги Києву на суму $750 млн попередньо містив гелікоптери Мі-17, гаубиці, безпілотники берегової оборони та захисні костюми для захисту персоналу у разі хімічної, біологічної чи ядерної атаки.

Поки не зрозуміло, чи все це залишиться у фінальному пакеті допомоги. Представник міністерства оборони США вже заявив, що гелікоптери російського виробництва не будуть включені до списку.

За каденцію Байдена США надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму більш ніж 2,4 мільярда доларів допомоги США, з них 1,7 мільярда доларів надано після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков розмовляв із міністром оборони США Ллойдом Остіном у вівторок. Розмова частково стосувалася зброї та іншої допомоги, яка надається Україні.

Раніше Резніков писав у Твіттері, що Україна шукає додаткові безпілотні літальні апарати, системи протиповітряної оборони (ППО), артилерію, бронетехніку, бойові літаки та протикорабельні ракети.