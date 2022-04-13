США працюють над постачанням артилерії Україні, вивчають інші запити

Сполучені Штати Америки з союзниками працюють над поставками Україні артилерії, також Пентагон розглядає можливість надання Україні техніки та захисних костюмів у новому пакеті військової допомоги.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, "The Washington Post" із посиланням на представників адміністрації Джозефа Байдена

Деталі: Псакі озвучила прогноз США, що Росія спробує оточити та розбити українські сили на сході України та продовжить завдавати повітряних та ракетних ударів по решті країни, щоб максимально послабити Україну.

"Ми також очікуємо, що цей етап конфлікту може затягнутися надовго. І у нас не має бути ілюзій, що Росія скорегує свою жорстоку тактику", – сказала вона.

Тому США продовжать надавати Україні допомогу у сфері безпеки.

Пряма мова Псакі: "По суті, ми розглядаємо та аналізуємо запити українського керівництва. Минулого тижня вони мали телефонну розмову з нашим головою Об'єднаного комітету начальників штабів і нашим радником із національної безпеки – двогодинну розмову, під час якої вони переглянули пункти з цього списку (...).

Ми виділили 1,7 мільярда доларів – ми працюємо над тим, щоби надати українцям артилерійські системи, які вони нещодавно попросили у переговорах між нашими урядами.

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І ми працюємо над тим, щоб надати їм артилерію із запасів США, а також полегшити перекидання від інших союзників та партнерів, як ми зробили з С-300 та надсиланням батарейної системи Patriot".

Деталі: "The Washington Post" пише, що адміністрація Байдена готова різко розширити спектр озброєнь, які вона постачає Україні, і Пентагон хоче передати армійський позашляховик Humvee і ряд іншого складного обладнання.

За даними видання, новий пакет військової допомоги Києву на суму $750 млн попередньо містив гелікоптери Мі-17, гаубиці, безпілотники берегової оборони та захисні костюми для захисту персоналу у разі хімічної, біологічної чи ядерної атаки.

Поки не зрозуміло, чи все це залишиться у фінальному пакеті допомоги. Представник міністерства оборони США вже заявив, що гелікоптери російського виробництва не будуть включені до списку.

За каденцію Байдена США надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму більш ніж 2,4 мільярда доларів допомоги США, з них 1,7 мільярда доларів надано після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков розмовляв із міністром оборони США Ллойдом Остіном у вівторок. Розмова частково стосувалася зброї та іншої допомоги, яка надається Україні.

Раніше Резніков писав у Твіттері, що Україна шукає додаткові безпілотні літальні апарати, системи протиповітряної оборони (ППО), артилерію, бронетехніку, бойові літаки та протикорабельні ракети.