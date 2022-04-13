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США работают над поставками артиллерии Украине, изучают другие запросы

Елена РощинаСреда, 13 апреля 2022, 08:13

Соединенные Штаты Америки  с союзниками работают над поставками Украине артиллерии, также Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине техники и защитных костюмов в новом пакете венной помощи.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, "The Washington Post" со ссылкой на представителей администрации Джозефа Байдена

Детали:  Псаки озвучила прогноз США, что Россия попробует окружить и разбить украинские силы на востоке Украины и продолжит наносить воздушные и ракетные удары по остальной части страны, чтобы максимально ослабить Украину.

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"Мы также ожидаем, что этот этап конфликта может затянуться надолго. И у нас не должно быть иллюзий, что Россия скорректирует свою жестокую тактику", – сказала она.

Поэтому США продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности. 

Прямая речь Псаки: "По сути, мы рассматриваем и анализируем запросы украинского руководства. На прошлой неделе у них был телефонный разговор с нашим главой Объединенного комитета начальников штабов и нашим советником по национальной безопасности – двухчасовой разговор, во время которого они просмотрели пункты из этого списка (...).

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Мы выделили 1,7 миллиарда долларов – мы работаем над тем, чтобы предоставить украинцам артиллерийские системы, которые они недавно запросили в переговорах между нашими правительствами. 

И мы работаем над тем, чтобы предоставить им артиллерию из запасов США, а также облегчить переброску от других союзников и партнеров, как мы сделали с С-300 и отправкой батарейной системы Patriot".

Детали:  "The Washington Post" пишет, что администрация Байдена готова резко расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине, – и Пентагон хочет передать армейский вседорожник Humvee и ряд другого сложного оборудования.

По данным издания, новый пакет военной помощи Киеву на сумму $750 млн предварительно содержал вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники береговой обороны и защитные костюмы для защиты персонала в случае химической, биологической или ядерной атаки.

Пока неясно, останется ли все это в финальном пакете помощи. Представитель министерства обороны США уже заявил, что вертолеты российского производства не будут включены в список.

За каденцию Байдена США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более чем 2,4 миллиарда долларов помощи США, из них 1,7 миллиарда долларов предоставлены после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля.

Министр обороны Украины Алексей Резников беседовал с министром обороны США Ллойдом Остином во вторник. Разговор частично касался  оружия и другой помощи, предоставляемой Украине. 

Ранее Резников писал в Твиттере, что Украина ищет дополнительные беспилотные летательные аппараты, системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию, бронетехнику, боевые самолеты и противокорабельные ракеты.

Темы: СШАоружиевойнаРосcия
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