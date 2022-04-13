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"Якщо війна триватиме роками": Пентагон збирає виробників зброї заради України – ЗМІ

Олена РощінаСереда, 13 квітня 2022, 08:48

У середу 13 квітня Пентагон прийме лідерів восьми провідних американських виробників зброї США, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.

Джерело: "Reuters" із посиланням на двох осіб, ознайомлених із зустріччю

Деталі: Попит на зброю зріс після того, як російське вторгнення 24 лютого спонукало США та союзників до передачі зброї Україні.

Очікується, що на зустрічі будуть обговорені питання постачання, а також планування більш тривалої війни, повідомили джерела "Reuters" на умовах анонімності.

Офіс Пентагону з закупівель і підтримки проведе 90-хвилинну зустріч. Як очікується, на ній буде присутній заступник міністра оборони Кетлін Хікс, сказав один із людей.

Пентагон заявив, що найкориснішою зброєю є менші системи – такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger, які Вашингтон і його союзники доставляли Україні "ледь не щодня".

Інтенсивне використання, а також ефективність на полі бою, продемонстрована українськими силами, викликали інтерес до поповнення запасів цієї зброї.

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Raytheon Technologies (RTX.N) і Lockheed Martin Corp (LMT.N) спільно виробляють "Джавеліни", а Raytheon – "Стінгери". Іншими провідними виробниками зброї є Boeing Co (BA.N), Northrop Grumman (NOC.N), General Dynamics (GD.N) і L3Harris Technologies (LHX.N).

Минулого тижня Білий дім заявив, що надав Україні понад 1,7 мільярда доларів безпекової допомоги після вторгнення, в тому числі понад 5000 "Джавелінів" (Javelins) і понад 1400 "Стінгерів" (Stingers).

Адміністрація оборонної безпеки Пентагону щотижня проводить зустрічі своєї Європейської групи з кризового управління для розгляду конкретних запитів, пов’язаних з Україною.

Щоб пришвидшити дозвіл уряду США на продаж і передачу озброєнь, вироблених американськими оборонними підрядниками, Пентагон відновив команду для відповіді на підвищений попит.

Теми: СШАзброявійнаРосія
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