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"Если война будет длиться годы": Пентагон собирает производителей оружия ради Украины – СМИ

Елена РощинаСреда, 13 апреля 2022, 08:48

В среду 13 апреля Пентагон примет лидеров восьми ведущих американских производителей оружия США, чтобы обсудить способность отрасли удовлетворять потребности Украины в оружии, если война с Россией будет длиться годами.

Источник: "Reuters" со ссылкой на двух человек, ознакомленных со встречей

Детали: Спрос на оружие вырос после того, как российское вторжение 24 февраля побудило США и союзников к передаче оружия Украине.

Ожидается, что на встрече будут обсуждены вопросы поставок, а также планирование более продолжительной войны, сообщили источники "Reuters" на условиях анонимности.

Офис Пентагона по закупкам и поддержке проведет 90-минутную встречу. Как ожидается, в ней  примет участие заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, сказал один из источников.

Пентагон заявил, что наиболее полезным оружием являются меньшие системы – такие как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, которые Вашингтон и его союзники доставляли Украине "чуть ли не ежедневно".

Интенсивное использование, а также эффективность на поле боя, продемонстрированная украинскими силами, вызвали интерес к пополнению запасов этого оружия.

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Raytheon Technologies (RTX.N) и Lockheed Martin Corp (LMT.N) совместно производят "Джавелины", а Raytheon - "Стингеры". Другими ведущими производителями оружия являются Boeing Co (BA.N), Northrop Grumman (NOC.N), General Dynamics (GD.N) и L3Harris Technologies (LHX.N).

На прошлой неделе Белый дом заявил, что предоставил Украине более 1,7 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности после вторжения, в том числе более 5000 Джавелинов (Javelins) и более 1400 Стингеров (Stingers).

Администрация оборонной безопасности Пентагона еженедельно проводит встречи своей Европейской группы по кризисному управлению для рассмотрения конкретных запросов, связанных с Украиной.

Чтобы ускорить разрешение правительства США на продажу и передачу вооружений, произведенных американскими оборонными подрядчиками, Пентагон возобновил команду для ответа на повышенный спрос.

Темы: СШАоружиевойнаРосcия
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