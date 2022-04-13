Луганщина: влада просить людей евакуюватися, поки можна, бо РФ готує напад
Російські окупанти накопичують сили й хочуть вчинити новий напад на Луганщину, тому влада просить жителів регіону не зволікати з евакуацією.
Джерело: очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова: "Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати! Росіяни накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях. Із кожним днем напруга зростає – напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже нема – автобуси стоять в місцях зборів.
Багато рубіжан із центральних районів міста виїхати просто не встигли. І тепер вони терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати на Росію, до її північних регіонів. Тому, убезпечте себе, доки це можливо – евакуюйтесь на захід України і самі обирайте, де саме перечекати загострення – у Львові чи Чернівцях, Івано-Франківську чи Ужгороді, а можливо десь ближче. Всі організовані нами автобуси і поїзди безкоштовні".
Деталі: За словами Гайдая, жодного з п’яти гуманітарних коридорів на 13 квітня не погоджено, бо за всіма напрямками на Луганщині росіяни порушують режим припинення вогню. Втім, за першої можливості людей у середу евакуюють із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька.
Місця зборів:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС
- Попасна: вул. Первомайська, 42
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а
- Нижнє: Паркова, 13
- Рубіжне: вул. Чехова, 11
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Нагадаємо: Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія оголосила в Криму і прикордонних зонах "жовтий рівень терористичної загрози", щоб організувати переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.