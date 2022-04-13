Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія готується збільшити потік військ в Україну – зведення штабу

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 06:50
Росія готується збільшити потік військ в Україну – зведення штабу
знищена ворожа техніка, фото: Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія оголосила в Криму і прикордонних зонах "жовтий рівень терористичної загрози", щоб організувати переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку.

Реклама:

До 26 квітня Російська Федерація ввела в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий "жовтий рівень терористичної загрози".

Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України".

Деталі: Окупанти продовжують перекидання до України так званих "добровольців".

ВІДЕО ДНЯ

Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

На Сіверському напрямку не виключається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил.

На Слобожанському напрямку продовжується часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої "народної міліції". Для виконання зазначених заходів здійснює відповідну роботу.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається заволодіти окремими населеними пунктами, успіху не має.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки і три артилерійські системи противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу збито ворожий літак Су-25.

Противник суттєво зменшив використання авіації у зв’язку з погодними умовами.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Збройні сили
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: