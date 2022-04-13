Луганщина: РФ готовит нападение, власть просит людей эвакуироваться, пока можно

Российские оккупанты накапливают силы и хотят совершить новое нападение на Луганщину, поэтому власти просят жителей региона не медлить с эвакуацией.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем ​​напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов.

Многие просто не успели выехать из центральных районов Рубежного. И теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию, в ее северные регионы. Поэтому обезопасьте себя, пока это возможно – эвакуируйтесь на запад Украины и сами выбирайте, где переждать обострение – во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно где-то ближе. Все организованные нами автобусы и поезда бесплатны".

Детали: По словам Гайдая, ни один из пяти гуманитарных коридоров на 13 апреля не согласован, потому что по всем направлениям в Луганской области россияне нарушают режим прекращения огня. Впрочем, при первой возможности людей в среду эвакуируют из Горной общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС

Попасная: ул. Первомайская, 42

Горное: ул. Гагарина, 13а

Нижнее: Парковая, 13

Рубежное: ул. Чехова, 11

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Напомним: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия объявила в Крыму и приграничных зонах "желтый уровень террористической угрозы", чтобы организовать перемещение военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.