У Києві силовики затримали трьох росіян, які переправляли диверсантів в Україну

У Києві правоохоронці затримали росіян, які незаконно переправляли через державний кордон України диверсантів.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: За даними слідства, протягом 2021 – 2022 років громадяни РФ організували схему з незаконного переправлення росіян через державний кордон України для здійснення диверсійної діяльності щодо військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань України.

Ці особи винаймали житло в Києві, підшуковували громадян України, які б відкривали в банках на своє ім’я рахунки та здійснювали на них перерахування коштів.

Також росіяни забезпечували їх балонами з фарбою, ймовірно для нанесення маркувань для координації російського вторгнення. Завербовані українці допомагали затриманим громадянам РФ пересуватися територією України.

Крім того підозрювані передавали до РФ відомості, які могли зашкодити суверенітету та територіальній цілісності України.

Під час проведених обшуків у затриманих росіян виявлено та вилучено банківські картки, на які перераховувались кошти, а також засоби зв’язку та зберігання інформації.

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Наразі суд арештував усіх трьох підозрюваних.

В межах слідства правоохоронці встановлюють причетність цих осіб до інших злочинів.

За інкримінованою статтею правопорушникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.